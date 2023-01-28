Технологии

Учёные с помощью компьютерной томографии заглянули внутрь мумии: что удалось обнаружить

Ирина

Об этой информации сообщил Frontiers, передает Ura-inform. Отмечается, что данная  мумия была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта, после чего ее отправили в хранилище Египетского музея вКаире, где она и находилась по настоящее время, а затем стала предметом исследования для ученых. Исследователи были поражены, обнаружив на снимках, что у мумии – золотое […]

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Об этой информации сообщил Frontiers, передает Ura-inform.

Отмечается, что данная  мумия была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта, после чего ее отправили в хранилище Египетского музея вКаире, где она и находилась по настоящее время, а затем стала предметом исследования для ученых.

Исследователи были поражены, обнаружив на снимках, что у мумии – золотое сердце, золотой язык, и вместе с ней в саван завернуто 49 амулетов, многие из которых тоже сделаны из золота. Ученые окрестили мумию «Золотым мальчиком», и после окончания работ она переместится в главный зал музея.

Ученые установили, что тело изучаемой ими мумии принадлежало подростку, который умер в возрасте 14 или 15 лет.  Команда исследователей, изучив состояние зубов и костей, допускает, что он был представителем, так называемой золотой молодежи. Об этом также свидетельствует усовершенствованный процесс мумификации, во время которого были удалены мозг и внутренние органы.

По словам доктора Салим, древние египтяне верили, что амулеты, оставленные на теле умершего, будут защищать их в загробной жизни, а золотой язык «поможет наладить отношения с богами в царстве мертвых».

Напомним, ранее сообщалось, тайна гуманоида Атакамы раскрыта: ученые сказали, кто на самом деле им попался.

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