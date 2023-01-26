Политика

Важная печать вскрыта – Арестович рассказал, как теперь изменятся военные действия

Родион Власов

Бывший помощник главы Украины Алексей Арестович заговорил о том, какие настроения могут скоро появиться у ВСУ на фоне поставок вооружения.

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Об этой информации сообщил Арестович в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Изначально он заявил, что Украинское государство примет танки образца Запада в том количестве, которое будет ощутимым на поле боя. По его словам, этот факт важен, если рассматривать его с точки зрения усиления бронетанковых соединений ВСУ. Однако он уверен, что это так же важный шаг для того, чтобы преодолеть психологический барьер союзников Украины.

«Важная печать вскрыта. 6 месяцев назад даже речи не шло о подобной технике. Решение насчет передачи танков является к тому же еще и крупной победой в моральном плане. Поддержка союзников такого уровня поднимет моральный дух наших воинов, сильно при этом ударив морально оккупанта. Осталось только заполучить авиацию западного образца наряду с ракетами больших дальностей. Рано или поздно они у нас будут», – заключил Арестович.

Напомним, экс-премьер РФ сказал, когда Путина устранят: Касьянов сказал, как в этом «поможет» Украина.

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