Технологии

Возникла угроза Земле из космоса: ученые рассказали, что они заметили на Солнце (видео)

Родион Власов

Специалисты из Университета штата Колорадо (Америка) предупредили, что главная звезда нашей Солнечной системы проявляет тревожную активность.

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Об этой информации сообщили в Live Science, передает «УРА-Информ».

Особые точки на Солнце

Благодаря аппарату Solar Dynamics Observatory специалисты под руководством Кей Ди Лика обнаружили, что у звезды есть так называемые «темные регионы», где возникают искривления, а также перемещения силовых линий магнитного поля. При возвращении в исходные положения, с поверхностей солнечных пятен извергается сильный выброс энергии. Речь идет о солнечной вспышке.

Чем это опасно для Земли?

Специалисты говорят о том, что вышеупомянутый поток электромагнитной энергии способен набирать колоссальную скорость. Иными словами, достигнет оно нашей планеты, по подсчетам специалистов, всего за 8 минут. Однако иногда это может занять и 2-3 дня. К счастью, для человека подобные вспышки относительно безвредны. Однако серьезные проблемы они могут взывать у энергосистем, а также связи на нашей планете. Именно поэтому есть угроза для людей, у которых имеются энергетические имплантаты, которые помогают в работе органов.  

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