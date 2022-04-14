Илон Маск хочет купить Twitter: предлагает невероятную сумму

40 миллиардов долларов за социальную сеть.

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Миллиардер Илон Маск предложил купить Twitter примерно за 41 миллиард долларов. «Это мое лучшее и последнее предложение, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера», — сказал Маск.

Предложение Маска означает, что он хочет выкупить акции по $54,20 за штуку, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«С момента инвестирования я понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому обществу в его нынешнем виде. Twitter должен быть преобразован в частную компанию», — заявил Маск в письме генеральному директору Twitter Брету Тейлору.

В апреле Маск купил более 70 000 000 акций Twitter, или 9,2% пассивных акций компании. Благодаря этому он стал крупнейшим акционером гиганта социальных сетей. Инициатива была встречена с большим энтузиазмом. Цена акций TWTR выросла на 25%.

Однако вскоре Маск решил не входить в совет директоров Twitter. Раздались голоса, что решение миллиардера связано с тем, что он планировал завладеть компанией. Если бы Маск присоединился к совету директоров, его доля в Twitter была бы ограничена 14,9%.

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