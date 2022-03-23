Война Маска с Путиным: Starlink и Tesla все больше помогают Украине

Известный бизнесмен помогает украинскому народу.

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Американский бизнесмен Илон Маск все больше становится помощником Украины и личным врагом президента рф Владимира Путина. Его спутниковая интернет-сеть Starlink используется на фронте, а компоненты Tesla также играют важную роль в Украине. Технология разработчика SpaceX напрямую помогает украинской армии.

У генерального директора Tesla и основателя Space-X личное отношение к войне на Украине: «Я вызываю Путина на рукопашный бой, на кону стоит Украина», — написал Маск в Twitter неделю назад, за что получил немало похвалы. Реакции Кремля не последовало, только глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил литературной цитатой, пишет УРА-Информ.

Однако на самом деле Маск также многое делает для того, чтобы русским было труднее вторгнуться в Украину.

Уже в начале войны Маск предложил по просьбе министра цифровизации Украины Михаила Федорова обеспечить страну спутниковым интернет-подключением. В настоящее время Space-X управляет Starlink, самой мощной в мире сетью спутниковой связи, на орбите которой находится более 2000 мини-спутников.

Через Twitter Федоров подтвердил, что новые спутниковые модемы доставляются почти ежедневно и что Маск поддерживает Украину в сети, несмотря на перебои с электричеством и интернетом в традиционных наземных сетях, вызванные атаками со стороны России.

Технические специалисты Маска не просто поставляли спутниковые модемы. Также использовались комплектующие от другой компании Muska — Tesla. Мощные батареи Powerwall обеспечивают работу в случае сбоя питания и делают терминалы Starlink пригодными для мобильного использования.

Ранее мы сообщали, что минобороны Великобритании: мы поставили в Украину более 4000 пусковых установок NLAW.