Anonymous снова нанесли удар по рф

На этот раз рассекретили данные Газрома.
Группа хакеров Anonymous нанесла очередной удар по рф. На этот раз речь касается государственного предприятия Газпром.
Хакеры атаковали «Газпром Линде Инжиниринг», дочернюю компанию «Газпрома». В сеть утекло 728 ГБ данных, пишет УРА-Информ.
Anonymous утверждают, что они утекли 768 000 электронных писем от сотрудников и клиентов газового гиганта. ООО «Газпром Линде Инжиниринг» специализируется на проектировании газоперерабатывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
На хакерской странице ddosecrets.com, среди клиентов «Газпром Линде Инжиниринг» «Газпром инвест», «Газпром нефть», «Линде», «Новатэк», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Союз и РусХимАльянс.
На данный момент неизвестно, какая именно информация хранилась в этих данных. Журналисты и расследователи точно найдут что-то интересное в 728 гигабайтах данных.
Ранее мы сообщали, что в Москве начались первые зачистки.
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