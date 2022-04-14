Технологии

Anonymous снова нанесли удар по рф

На этот раз рассекретили данные Газрома.

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Группа хакеров Anonymous нанесла очередной удар по рф. На этот раз речь касается государственного предприятия Газпром.

Хакеры атаковали «Газпром Линде Инжиниринг», дочернюю компанию «Газпрома». В сеть утекло 728 ГБ данных, пишет УРА-Информ.

Anonymous утверждают, что они утекли 768 000 электронных писем от сотрудников и клиентов газового гиганта. ООО «Газпром Линде Инжиниринг» специализируется на проектировании газоперерабатывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

На хакерской странице ddosecrets.com, среди клиентов «Газпром Линде Инжиниринг» «Газпром инвест», «Газпром нефть», «Линде», «Новатэк», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Союз и РусХимАльянс.

На данный момент неизвестно, какая именно информация хранилась в этих данных. Журналисты и расследователи точно найдут что-то интересное в 728 гигабайтах данных.

Ранее мы сообщали, что в Москве начались первые зачистки.

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