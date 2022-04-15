Происшествия

Крейсер “Москва” все-таки пошел ко дну – это признали даже в Кремле

Хотя ранее сообщали, что все относительно хорошо.

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Вчера вечером, 14 апреля, российская сторона официально признала, что крейсер “Москва”, флагман Черноморского флота рф, официально пошел ко дну. Напомним, что сутками ранее о том, что крейсер получил урон, сообщили различные источники в Украине.

Вчера различные украинские эксперты и журналисты начали сообщать о том, что крейсер “Москва” утонул, в Пентагоне информацию не подтвердили и сообщили, что был только взрыв. В тоже время в рф сообщали также о взрыве и, что все относительно хорошо, пишет УРА-Информ.

В тоже время вечером российское Министерство обороны официально подтвердило, что флагман их флота пошел ко дну.

“Крейсер “Москва” затонул в условиях штормового волнения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса. Экипаж крейсера эвакуировали на находившиеся в районе корабли Чёрноморского флота”, – отметили в ведомстве.

При этом источники сообщают, что ситуация с членами экипажа не такая однозначная, пишут что сумели спасти только около 50 моряков, а судьба еще 500 находится под вопросом.

Ранее мы сообщали, что Украина провела очередной обмен с россией.

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