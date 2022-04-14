Политика

В Москве начались первые зачистки: Шойгу, генералы, Сурков и другие

Похоже, что Кремль начал искать тех, кто провалил войну в Украине.

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Похоже, что в Москве начались первые зачистки из-за провала войны в Украине. Источник рассказал об интересных деталях.

Проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, заочно приговоренный в рф к пожизненному сроку, но при этом сохранивший связи с деловыми и политическими кругами в Москве, сообщает интересные вещи, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что министр обороны рф выбыл из игры. При этмо сообщается, что если он и выживет, то останется инвалидом.

“У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам”, – написал Невзлин.

Также он отметил, что арестованы 20 генералов министерства обороны. Все штабные.

“Тут всё ясно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из россии. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига”, – заявил он.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден назвал Путина “диктатором, совершающим геноцид”.

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