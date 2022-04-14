Политика

Украина провела очередной обмен с россией: что известно

Уже четвертый подобный обмен.

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Сегодня, 14 апреля, между Украиной и россией состоялся очередной обмен. Уже четвертый с начала военных действий.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала детали обмена. Она отметила, что обмен произошел по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, пишет УРА-Информ.

Она отметила, что было обменено пять украинских офицеров, а также 17 рядовых.

“Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также уволены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан”, – сообщила Верещук на своей странице в одной из социальных сетей.

При этом не сообщается, сколько россиян отправилось в обратном направлении. На данный момент информации по этой ситуации нет. Где и при каких условиях состоялся обмен также не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Москве начались первые зачистки.

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