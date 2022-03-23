Минобороны Великобритании: мы поставили в Украину более 4000 пусковых установок NLAW

Важная помочь от британцев.

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что Украине передано более четырех тысяч пусковых установок NLAW. При массе 12,5 кг пусковые установки способны уничтожить танк противника одним выстрелом с расстояния до 800 метров.

“Великобритания уже предоставила Украине более 4000 пусковых установок ракет малой дальности NLAW”, – сообщило во вторник министерство обороны Великобритании. Это большее число, чем официально озвученное до сих пор министром обороны Беном Уоллесом. В посте подчеркивалось, что Соединенное Королевство имеет достаточно вооружений для обеспечения как собственной безопасности, так и выполнения своих обязательств перед своими союзниками по НАТО, пишет УРА-Информ.

Это была отсылка к видео, размещенному в Интернете двумя известными российскими мошенниками, которые звонят политикам, выдавая себя за других людей. На прошлой неделе Уоллес сообщил, что ему позвонил мошенник, представившийся премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и задал ему несколько вопросов. Их кадры говорят о том, что у Британии заканчиваются противотанковые средства.

NLAW, также известные как MBT LAW, представляют собой ручные однозарядные противотанковые ракетные установки ближнего действия. При массе 12,5 кг пусковые установки способны уничтожить танк противника одним выстрелом с дистанции до 800 метров, и применялись они, в частности, против талибов в Афганистане.

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