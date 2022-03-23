В рф женщины будут пользоваться марлей и бумагой, а также скупать мужские семейники – экономист

Дмитрий Потапенко рассказал, что ждет россиян.

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Российский предприниматель и радиоведущий Дмитрий Потапенко рассказал, чего ожидать в ближайшее время россиянам от санкций.

Он заявил, что это длительный процесс и реальная картина станет заметной за полтора года, но уже в ближайшие месяцы начнутся проблемы, пишет УРА-Информ.

“Для россиян все будет выглядеть так: женщины будут пользоваться марлей и бумагой и скупать мужские семейники. Там будут говорить, что Байден забирает пенсию у наших пенсионеров и надо сплотиться вокруг гаранта. Товар будет исчезать, как это происходило в советские временна, когда на полочках выставляли баночки… Однако это процесс длинный, нужно подождать года полтора.

В первую очередь мы будет лишаться группы так называемой фреш. Она уже и так будет сжиматься. Фреш – это все, что касается овощей, фруктов, картофеля и других. Сегодня борщовой набор подорожал на 56 процентов. Это существенно. Помимо того, что он будет уже, он будет еще и дороже. Выбора картошки, или выбора лука, его не будет. Скорее всего будет одно, два наименования. Это не означает полное исчезновение”, – сказал эксперт в эфире Популярной политики.

Ранее мы сообщали, что Китай отреагировал на запрос россии о военной помощи.