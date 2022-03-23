В Ирпень вернулась украинская полиция: в городе продолжается эвакуация

Глава Нацполиции рассказал о ситуации в городе.

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Украинская полиция снова возвращается в город Ирпень Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Игоря Клименко в Facebook.

Он также отметил, что на данный момент спецназ зачищает город от российских диверсионных групп, пишет УРА-Информ.

“Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций”, – говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас полиция зачищает город от диверсантов, однако главной задачей остается помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.

Также глава Нацполиции отметил, что спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории город.

Он также добавил, что оккупанты продолжают обстреливать город.

Напомним, что с первых дней войны российские войска в попытке прорваться к Киеву застряли в городах-спутниках столицы – Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.

Ранее мы сообщали, что оккупанты снова обстреляли Киев.