Tesla начинает продажу автомобилей за биткоины

Сначала только в США

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Илон Маск объявил, что отныне Tesla будет принимать платежи в виртуальной валюте биткоин.

В начале года Tesla инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин и объявил, что в ближайшем будущем начнет принимать платежи в этой валюте. Как сообщил генеральный владелец компании Илон Маск начала продавать авто за криптовалюту, пишет УРА-Информ.

Об этом факте заявлено в короткой и четкой записи, характерной для эксцентричного миллионера. В другой информации он сказал, что эта опция в настоящее время доступна только клиентам из США, но Маск уже объявил, что планирует в конечном итоге сделать ее доступной и в других странах.

Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире, не раз проявлял интерес к криптовалютам в Интернете, и не только в отношении биткоинов. В последние дни он также писал о другой криптовалюте — Dogecoin, которая выросла более чем на 80% после серии заявлений Маска всего за неделю. В настоящее время общая капитализация этой криптовалюты колеблется в районе 8,7 миллиарда долларов, что дает ей десятое место в рейтинге крупнейших криптовалют в мире.

Ранее мы сообщали, что Tesla выпустит более доступный электрокар.