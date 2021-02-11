Технологии

Tesla выпустит более доступный электрокар

Автомобиль мог бы иметь стоимость около 25 тыс. Долларов

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Tesla планирует выпустить новую модель электрокара. Она будет более доступной ценовой категории. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на директора китайского отделения компании Tesla Том Чжу.

Также стало известно, что за разработку и испытания новой модели машины от Tesla будет соответствовать местное подразделение марки. При этом, она до сих пор еще еще не открыто. Сообщаеться, что производство авто будет проводиться на Gigafactory-3 в Шанхае. Там уже занимаются сборкой электрического седана Model 3 и кроссовера Model X.

Ходят слухи, что это будет первый электрический хэтчбек. При этом, пока что модель машины сохраняют в секрете. Он будет построенный на одной платформе с электрокаром Model 3.

Сообщается, что автомобиль мог бы иметь стоимость около 25 тыс. Долларов.

Ранее сообщалось. что ракета-носитель Falcon 9 с новой партией в которую входят 60 мини-спутников стартовала в четверг на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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