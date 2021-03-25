Трагическая ситуация в Польше: почти 35 000 новых случаев, более 500 смертей

Страну накрыла третья волна пандемии

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Минздрав Польши объявил в четверг о 34 151 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный рост инфекций в Польше с начала пандемии.

Также министерство сообщило о смерти 520 человек, которым был поставлен диагноз SARS-CoV-2. В Польше коронавирус подтвержден у 2 154 821 человека, из которых 50 860 умерли, пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

34 151 инфекция — это самый высокий ежедневный рост в Польше с начала пандемии. Неделю назад было подтверждено 27 278 случаев заражения. Это означает увеличение на 6873 человека, т.е. динамика заболеваемости более 25 процентов.

Вчера было зарегистрировано 29 978 случаев заражения, что является вторым по величине рекордом с начала пандемии. В среду также было превышено число 50 тысяч смертей людей, инфицированных коронавирусом. Третий по величине дневной рост пришелся на 7 ноября 2020 года, когда в отчете Министерства здравоохранения было упомянуто 27 875 случаев заражения.

Среднесуточное количество подтвержденных инфекций (рассчитанное по данным за семь дней) составляет 24 243. Это шестой результат с начала эпидемии. Только между 9 и 13 ноября, на пике второй волны, этот показатель был выше.

Ранее мы сообщали о рекордном количестве случаев заражения и смертей в Украине.