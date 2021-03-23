Microsoft может купить Discord: что известно

Речь идет о сделке на сумму 10 миллиардов долларов

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Microsoft может купить платформу Discord. По последней информации, речь идет о сделке на сумму 10 миллиардов долларов.

У Microsoft уже есть две коммуникационные платформы, и похоже, что она готовится занять третью. Некоторое время компания использовала Skype, в эпоху работы и удаленного обучения популярность Teams резко возросла, и теперь компания из Редмонда захотела поглотить другого гиганта – Discord, пишет УРА-Информ.

Discord — популярная среди геймеров коммуникационная платформа, которая в большинстве случаев доступна бесплатно и имеет ряд функций. Discord оценивается в 7 миллиардов долларов, а сама Microsoft хотела бы заплатить за платформу около 10 миллиардов долларов.

Приобретение Discord ознаменовало внедрение нового способа общения в команде Xbox. Это изменение точки зрения, на которое Microsoft смотрит в эпоху новых изменений.

В настоящее время неизвестно, решит ли Microsoft в конечном итоге купить Discord, но аналитики, близкие к делу, говорят, что вся ситуация и сама транзакция весьма вероятны.

Ранее мы сообщали, что в Microsoft заявили о кибершпионажи со стороны Китая.