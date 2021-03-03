В Microsoft заявили о кибершпионажи со стороны Китая

Microsoft сообщает, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения

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Всемирно известная корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже, который связан с Китаем. Речь идет о дистанционном взломе почтовых ящиков корпорации из-за недостатков программного обеспечения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блог Microsoft.

В своей заметке компания Microsoft сообщает, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения, которые ранее не были обнаружены.

Также в корпорации считают, что это работа шпионской группы, которую финансирует Китай.

При этом, в свою очередь, Пекин регулярно отрицает осуществления кибершпионажа. Подобные заявления в сторону Китая звучали неоднократно со стороны США и ряда других государств.

Ранее сообщалось, что Windows 10, выпущенная в 2015 году, уже претерпела множество изменений и исправлений. Хотя текущий выпуск на первый взгляд не сильно отличается от своей исходной версии, в программе отсутствуют многие функции.