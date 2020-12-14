Технологии

Адрозек атакует компьютеры с Windows: как не «подцепить» опасный вирус

Виктор
Время чтения:51 Секунд

В сети появилась новая угроза, о которой предупреждает Microsoft. Сообщается, что вирус Adrozek распространился на сотни тысяч компьютеров.

По данным Microsoft, новое вредоносное ПО Adrozek распространилось на сотни тысяч компьютеров с Windows. Вредоносные программы размещают несанкционированные рекламные объявления в результатах поиска пользователей. Все это позволяет изменять многие браузеры, включая Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. На пике своего развития в августе 2020 года Adrozek эксплуатировал более 30 000 устройства по всему миру.

Об этом пишет УРА-Информ.

Размещение рекламы в результатах поиска будут раздражать пользователей, но реальная опасность заключается в том, что вредоносное ПО само способно украсть данные для входа из браузера пользователя.

Adrozek работает, изменяя библиотеки динамической компоновки или файлы DLL браузера, чтобы изменить соответствующие настройки, включая отключение безопасности и автоматические обновления. В результате ссылки на рекламу могут быть размещены рядом с «законной» рекламой.

Microsoft обеспокоена тем, что Adrozek может быть использован для более злонамеренных и изощренных преступлений. Защитник Windows борется с этой угрозой и нужно его обязательно использовать.

Ранее мы сообщали о глобальном сбое сервисов Google.

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Виктор

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