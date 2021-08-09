Украина на Олимпиаде в Токио: итоги

В итоге у Украины 19 наград

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Вчера, восьмого августа, состоялась Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. В общей сложности Украина в Токио завоевала 19 наград.

По этому показатели Украина заняла 16-е место среди 206 стран-участиц Олимпиады. В тоже время в неофициальном командном зачете, где в первую очередь считают золотые награды, Украина только 44-ая – это худший результат в Истории, пишет УРА-Информ.

Все медали Украины на Олимпиаде в Токио:

Золото:

Жан Беленюк — греко-римская борьба, до 87 кг

Серебро:

Александр Хижняк — бокс, средний вес

Людмила Лузан, Анастасия Четверикова — гребля на каноэ, 500 м

Елена Старикова — велотрек, спринт

Анжелика Терлюга — карате, кумите, до 55 кг

Михаил Романчук — плавание, 1500 метров вольным стилем

Парвиз Насибов — греко-римская борьба, до 67 кг

Бронза:

Марта Федина, Анастасия Савчук — артистическое плавание, дуэты

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Алина Шинкаренко — артистическое плавание, команды

Ярослава Магучих — легкая атлетика, прыжки в высоту

Людмила Лузан — гребля на каноэ, 200 м

Игорь Рейзлин — фехтование на шпагах

Дарья Билодид — дзюдо, до 48 кг

Станислав Горуна — карате, кумите, до 75 кг

Елена Костевич, Олег Омельчук — стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды

Михаил Романчук — плавание, 800 м вольным стилем

Элина Свитолина — теннис

Ирина Коляденко — вольная борьба, до 62 кг

Алла Черкасова — вольная борьба, до 68 кг

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