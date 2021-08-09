Украина на Олимпиаде в Токио: итоги

В итоге у Украины 19 наград
Вчера, восьмого августа, состоялась Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. В общей сложности Украина в Токио завоевала 19 наград.
По этому показатели Украина заняла 16-е место среди 206 стран-участиц Олимпиады. В тоже время в неофициальном командном зачете, где в первую очередь считают золотые награды, Украина только 44-ая – это худший результат в Истории, пишет УРА-Информ.
Все медали Украины на Олимпиаде в Токио:
Золото:
Жан Беленюк — греко-римская борьба, до 87 кг
Серебро:
Александр Хижняк — бокс, средний вес
Людмила Лузан, Анастасия Четверикова — гребля на каноэ, 500 м
Елена Старикова — велотрек, спринт
Анжелика Терлюга — карате, кумите, до 55 кг
Михаил Романчук — плавание, 1500 метров вольным стилем
Парвиз Насибов — греко-римская борьба, до 67 кг
Бронза:
Марта Федина, Анастасия Савчук — артистическое плавание, дуэты
Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Алина Шинкаренко — артистическое плавание, команды
Ярослава Магучих — легкая атлетика, прыжки в высоту
Людмила Лузан — гребля на каноэ, 200 м
Игорь Рейзлин — фехтование на шпагах
Дарья Билодид — дзюдо, до 48 кг
Станислав Горуна — карате, кумите, до 75 кг
Елена Костевич, Олег Омельчук — стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды
Михаил Романчук — плавание, 800 м вольным стилем
Элина Свитолина — теннис
Ирина Коляденко — вольная борьба, до 62 кг
Алла Черкасова — вольная борьба, до 68 кг
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