Общество

Началась новая волна эпидемии COVID-19 в «ДНР»: что происходит

Шестого августа 25 человек скончались

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в «ДНР» ухудшается. Шестого августа было зарегистрировано 378 новых случаев заболевания коронавирусом, 25 человек скончались.

Так, по данным «минздрава ДНР» за 6 августа проведено 901 исследование, из них выявлено 295 случаев заболевания (32,7%) и у 83 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Что это? Если сказать одним словом – катастрофа, и «республика» находится в разгаре новой волны коронавируса причем, с учетом того, что это может быть только привезенный из РФ штамм «Дельта» уже в ближайшие дни можно ожидать лавинообразного распространения инфекции. Цифры уже сейчас пугают: для сравнения на всей Украине за то же 6 августа зарегистрировано 1054 новых больных COVID-19 и там уже на полном серьезе начали говорить о локдауне и это при том, что там уже две прививки получили 2,35 млн человек, а первую – 4 млн», — пишет паблик.

Источник отмечает, что так называемые «власти» «ДНР» просто не видят проблемы.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве озвучили, сколько средств осталось на лечение больных COVID-19.

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