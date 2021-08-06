Месси официально покинул Барселону: стала известна причина

Все из-за правил Ла Лиги

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То, что до недавнего времени казалось невероятным, становится фактом. Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной» и таким образом попрощается с каталонским клубом.

Сага, связанная с будущим аргентинца в каталонской столице, продолжается в последние месяцы. Около дюжины дней назад казалось, что Месси останется на Камп Ноу, и обе стороны дорабатывали последние детали соглашения. Однако в четверг появилась информация о том, что приключение аргентинского игрока с «Барселоной» подходит к концу при драматических обстоятельствах, пишет УРА-Информ.

«Несмотря на договоренность между ФК «Барселона» и Лео Месси о новом контракте, формализовать его будет невозможно из-за экономических и структурных препятствий (правила испанской Ла Лиги)», — говорится в сообщении.

Таким образом, Лионель Месси больше не будет игроком «Барселоны». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания как игрока, так и клуба не могут сбыться.

ФК «Барселона» от всей души благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни.

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