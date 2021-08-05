Спорт

Украинка Терлюга завоевала серебро в карате на Олимпиаде в Токио

Украинке противостояла

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Украинская каратистка Анжелика Терлюга в финальном поединке на Олимпийских играх в Токио встречалась с представительницей Болгарии Ибет Горановой.

Начало соревнований среди каратисток начался сегодня, пятого августа. Украинка на групповой стадии выступила отлично и заняла первую строчку, пишет УРА-Информ.

В первом поединке Терлюга победила Садву Сайед из Египта – 1:0. Второй поединок Терлюги с Молдир Жангбырбай из Казахстана завершился вничью – 4:4. Третий бой украинки с Беттиной Планк из Австрии также завершился ничьей – 0:0. В четвертом поединке японкой Михо Мияхарой Терлюга одержала победу – 4:0.

В полуфинале представительница Украины победила Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя. Счет был 4:4, но по решению судей победу одержала Терлюга.

Болгарка вышла вперед по ходу боя 2:1. Болгарка сумела набрать еще два бала – 4:1. Еще один набрала соперница и в итоге выиграла схватку 5:1.

Таким образом, украинка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио.

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Финал уже завтра, четвертого августа

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