Пандемия COVID в Украине: в Минздраве сообщили о росте числа заболевших

За последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией зарегистрировано в Киеве

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По состоянию на утро шестого августа на территории Украины зафиксирован 1 081 новый случай заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

В медучреждения за прошедший день были доставлены 516 человек, скончались — 16 граждан страны, а выздоровели — 478 человек;

При этом, всего с начала пандемии пневмонии нового поколения в Украине заболели 2 257 478 человек, выздоровели — 2 189 293 человека, а скончались — 53 065 граждан государства.

За последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Ранее сообщалось, что число людей, инфицированных коронавирусом в Италии, теперь снова превышает 100 000 после перерыва в несколько месяцев. Ежедневно в больницы обращаются более 100 инфицированных. Таких цифр в стране не было уже несколько месяцев.