Спорт

Горуна выиграл очередную бронзу для Украины на Олимпиаде в Токио

Украинец не сумел пробиться в финал

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Украина продолжает коллекционировать бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Очередная медаль была добыта в карате.

Украинец Станислав Горуна стал обладателем бронзовой награды. Представитель Украины уверенно прошел групповой этап и боролся в полуфинале за возможность выиграть золото Олимпиады, пишет УРА-Информ.

Однако в противостоянии против итальянца Луиджи Буса украинец уступил и не сумел выйти в финал. Таким образом, украинский каратист завоевал бронзовую награду.

Напомним, что на старте соревнований украинец победил японца Кена Нишимуру, а потом был сильнее представителя США Скотта Томаса. Благодаря ничье в схватке с венгром Габором Харспатаки украинец преждевременно гарантировал себе выход в полуфинал соревнований.

В своем последнем поединке на групповом этапе украинец неожиданно уступил египтянину Абделазизу Абдаллу. В итоге представитель Украины занял второе место на групповом этапе, набрав пять пунктов. Только по дополнительным показателям он проиграл Харспатаки из Венгрии.

Напомним, что вчера, шестого августа, украинка Терлюга завоевала серебро в карате.

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