В Минздраве озвучили, сколько средств осталось на лечение больных COVID-19

Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов

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Средств на лечение больных коронавирусной инфекцией в бюджете хватит до конца 2021 года. Но, при условии умеренной нагрузки на медицинские учреждения. Об этом Украинскому радио заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.

«Если эти средства будут заканчиваться, то мы будем обращаться к правительству за дополнительным выделением средств», — отметил Кузин.

На территории Украины уже готовятся к новой вспышке инфицирования пневмонией нового типа.

«Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов», — добавил Кузин.

Ранее сообщалось, что Украинский Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны пандемии коронавирусной пневмонии в Украине.