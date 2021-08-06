Общество Экономика

В Минздраве озвучили, сколько средств осталось на лечение больных COVID-19

Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов

Время чтения: 34 Секунд

Средств на лечение больных коронавирусной инфекцией в бюджете хватит до конца 2021 года. Но, при условии умеренной нагрузки на медицинские учреждения. Об этом Украинскому радио заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.

«Если эти средства будут заканчиваться, то мы будем обращаться к правительству за дополнительным выделением средств», — отметил Кузин.

На территории Украины уже готовятся к новой вспышке инфицирования пневмонией нового типа.

«Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов», — добавил Кузин.

Ранее сообщалось, что Украинский Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны пандемии коронавирусной пневмонии в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Жара возвращается в Украину: синоптик назвала дату

Снова возвращается жара

«Уехали почти все специалисты»: в ОРДЛО врачей ищут через соцсети

Почти все хорошие доктора из-за военных действий покинули «республику»

В Минздраве спрогнозировали три сценария развития пандемии COVID

Ведомством закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов

В «ДНР» ввели уголовную ответственность «за унижение ветеранов»

Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

Пандемия COVID в Украине: в Минздраве сообщили о росте числа заболевших

За последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией зарегистрировано в Киеве

100 тысяч активных случаев коронавируса в Италии: начало четвертой волны

Еще 108 человек были госпитализированы в больницы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap