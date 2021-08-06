В Минздраве озвучили, сколько средств осталось на лечение больных COVID-19

Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов
Средств на лечение больных коронавирусной инфекцией в бюджете хватит до конца 2021 года. Но, при условии умеренной нагрузки на медицинские учреждения. Об этом Украинскому радио заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.
«Если эти средства будут заканчиваться, то мы будем обращаться к правительству за дополнительным выделением средств», — отметил Кузин.
На территории Украины уже готовятся к новой вспышке инфицирования пневмонией нового типа.
«Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов», — добавил Кузин.
Ранее сообщалось, что Украинский Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны пандемии коронавирусной пневмонии в Украине.