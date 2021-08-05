Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио

Украинец одолел Еумира Марсьяля

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Украинский боксер Александр Хижняк в очень непростом поединке одержал победу в полуфинале Олимпийских игр и поберется за золото в Токио.

Украинский боксер в полуфинале встречался с филиппинцем Еумиром Марсьялем, который на предыдущих раундах соревнований дважды отравлял своих соперников в нокаут и побеждал преждевременно, пишет УРА-Информ.

С минимальным преимуществом первый раунд выиграл представитель Филиппин. Во втором раунде на лице Хижняка начала проявляться кровь. И он, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинском.

В решающем раунде украинцу необходимо было выигрывать вчистую или нокаутировать соперника. Хижняк очень активно провел последние минуты боя и невероятным образом все-таки выиграл бой. Раздельным решением судей украинец победил.

Таким образом, украинец поборется за золотую награду. Финальный бой состоится в субботу, 6 августа. Соперником Хижняка будет представитель Бразилии Гоберт Соуза.

Ранее мы сообщали, что Украина завоевал очередную бронзовую награду. Ее выиграла Людмила Лузан на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.