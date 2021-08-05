Общество

Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио

Украинец одолел Еумира Марсьяля

Время чтения: 44 Секунд

Украинский боксер Александр Хижняк в очень непростом поединке одержал победу в полуфинале Олимпийских игр и поберется за золото в Токио.

Украинский боксер в полуфинале встречался с филиппинцем Еумиром Марсьялем, который на предыдущих раундах соревнований дважды отравлял своих соперников в нокаут и побеждал преждевременно, пишет УРА-Информ.

С минимальным преимуществом первый раунд выиграл представитель Филиппин. Во втором раунде на лице Хижняка начала проявляться кровь. И он, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинском.

В решающем раунде украинцу необходимо было выигрывать вчистую или нокаутировать соперника. Хижняк очень активно провел последние минуты боя и невероятным образом все-таки выиграл бой. Раздельным решением судей украинец победил.

Таким образом, украинец поборется за золотую награду. Финальный бой состоится в субботу, 6 августа. Соперником Хижняка будет представитель Бразилии Гоберт Соуза.

Ранее мы сообщали, что Украина завоевал очередную бронзовую награду. Ее выиграла Людмила Лузан на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Рост числа коронавирусных инфекций в Токио: там проходит Олимпиада

Все из-за варианта Дельта

Украинских туристов в Турции экстренно эвакуировали морем из-за пожаров

Эмир Рустамов рассказал о ситуации в Турции

В Госагентстве энергоэффективности рассказали, как можно сэкономить на платежках

На данный момент уже 35 тысяч домохозяйств сделали это

Ходаковский назвал причины столпотворений на границе с Россией

Таможня проделывала действия, нетипичные для нее в обычное время

«Увольняют задним числом»: Гиркин рассказал, как относятся к раненым в «армии ДНР»

В ОРДО не выделяют денег на лечение раненых «ополченцев»

Пандемия COVID-19: в Минздраве отметили рост новых заболевших

Наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в Киеве

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap