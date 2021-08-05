Общество

Будет ли снова в Украине жесткий карантин: чего ожидать украинцам

Игорь Кузин о ситуации

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Многие эксперты и врачи заявляют о том, что уже в ближайшее время в Украине нужно будет снова вводить более жесткие карантинные ограничения. В стране фиксируется все больше и больше случаев варианта Дельта коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поделился своей информацией по данному вопросу. Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине стабильная и контролируем, а потому о локдауне пока не идет речи. В тоже время адаптивный карантин точно будет продлен, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинское Радио.

«И хоть мы наблюдаем, что число зараженных растет, ситуация полностью под контролем. Заболевшим предоставляется помощь. Вспышки заболевания удается локализировать на уровне общин или кластеров областей. После 31 августа мы продлим адаптивный карантин, так как к нему привязано много процессов»,- заявил Игорь Кузин.

Он добавил, что Украина и дальше находится в зеленой зоне.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве отметили рост новых заболевших.

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