Франция — Германия: превью, мнение букмекеров и онлайн трансляция

Матч, который достоин финала чемпионата Европы.
Завершится первый тур группового этапа Евро-2020 поединком, который вполне мог бы стать финалом всего турнира. Игра между Францией и Германией должна принести много положительных эмоций. Два последних победителя чемпионата мира будут бороться за победу в стартовом для себя поединке на Евро-2020.
Последние результаты
Сборная Франции в отборочных к Евро-2020 заняла первое место в группе H. Однако борьба за первую строчку продолжалась до последнего момента, потому что Турция давила очень сильно. Только с этим противником Трехцветные потеряли очки. Они проиграли 0:2, а затем сыграли вничью 1:1. В итоге подопечные Дидье Дешама набрали 25 из 30 возможных очков в евроотборе.
Французы уже точно не наберут полного комплекта очков в квалификации к ЧМ в следующем году. Уже в первой игре они сыграли вничью с Украиной (1:1) в Париже. Затем они обыграли Казахстан (2:0) и Беларусь (1:0).
Форма перед чемпионатом Европы у французов отличная, учитывая, что это один из главных фаворитов на триумф на Евро-2020. Команда Дидье Дешама оказалась лучше Уэльса (3:0) и Болгарии (3:0) в товарищеских матчах перед стартом турнира.
Германия также не идеально прошла квалификацию Евро-2020. Немцы начали отбор очень хорошо, переиграв Нидерланды (3:2). Спустя шесть месяцев Оранжевые ответил победой со счетом 4:2. В целом, Die Mannschaft набрала 21 очко в своей группе из пяти команд C и заняла первое место.
В марте сборная Германии начала квалификацию на чемпионат мира в Катаре, обыграв Исландию со счетом 3:0. Позже подопечные Йоахима Лева оказались лучше Румынии. Дальше была сенсационное поражение Северной Македонии (1:2). В играх перед Евро-2020 Германия сыграла вничью с Данией 1:1 и обыграла Латвию 7:1.
История противостояний
Команды в общей сложности встречались между собой 31 раз. Баланс таков: 14 побед французов, 7 ничьих и 10 побед Германии, которая какое-то время испытывала проблемы с этим соперником.
Die Mannschaft с удовольствием обыграл Tri-color в последний раз в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Тогда немцы обыграли своего соперника 1:0 и вышли в финал. На этом этапе эти команды встретились два года спустя во время Евро-2016. Французы взяли реванш и выиграли 2:0.
Кадровая ситуация
Во французской команде почти все готовятся к первому матчу на Евро-2020. Только Курт Зума имеет проблемы со здоровьем.
Из-за проблем с коленом Йонас Хофманн будет отсутствовать в немецкой команде. Леон Горецка, вероятно, также не сыграет. Полузащитник «Баварии» уже несколько дней тренируется на полную, но Лев, скорее всего, не станет рисковать.
Предварительные составы
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба, Рабьо, Гризманн — Бензема, Мбаппе
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс — Хавертц, Мюллер, Гнабри.
Арбитры
Главный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
Лайнсмены — Хуан Юсте и Роберто Алонсо (оба Испания).
Видеопомощик арбитра (VAR) — Хуан Мартинес, ему будут ассистировать Хосе Санчес, Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес (все Испания).
Мнение БК Париматч
Победа Франции – 2.70
Ничья – 3.20
Победа Германии – 2.90