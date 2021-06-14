Франция — Германия: превью, мнение букмекеров и онлайн трансляция

Матч, который достоин финала чемпионата Европы.

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Завершится первый тур группового этапа Евро-2020 поединком, который вполне мог бы стать финалом всего турнира. Игра между Францией и Германией должна принести много положительных эмоций. Два последних победителя чемпионата мира будут бороться за победу в стартовом для себя поединке на Евро-2020.

Последние результаты

Сборная Франции в отборочных к Евро-2020 заняла первое место в группе H. Однако борьба за первую строчку продолжалась до последнего момента, потому что Турция давила очень сильно. Только с этим противником Трехцветные потеряли очки. Они проиграли 0:2, а затем сыграли вничью 1:1. В итоге подопечные Дидье Дешама набрали 25 из 30 возможных очков в евроотборе.

Французы уже точно не наберут полного комплекта очков в квалификации к ЧМ в следующем году. Уже в первой игре они сыграли вничью с Украиной (1:1) в Париже. Затем они обыграли Казахстан (2:0) и Беларусь (1:0).

Форма перед чемпионатом Европы у французов отличная, учитывая, что это один из главных фаворитов на триумф на Евро-2020. Команда Дидье Дешама оказалась лучше Уэльса (3:0) и Болгарии (3:0) в товарищеских матчах перед стартом турнира.

Германия также не идеально прошла квалификацию Евро-2020. Немцы начали отбор очень хорошо, переиграв Нидерланды (3:2). Спустя шесть месяцев Оранжевые ответил победой со счетом 4:2. В целом, Die Mannschaft набрала 21 очко в своей группе из пяти команд C и заняла первое место.

В марте сборная Германии начала квалификацию на чемпионат мира в Катаре, обыграв Исландию со счетом 3:0. Позже подопечные Йоахима Лева оказались лучше Румынии. Дальше была сенсационное поражение Северной Македонии (1:2). В играх перед Евро-2020 Германия сыграла вничью с Данией 1:1 и обыграла Латвию 7:1.

История противостояний

Команды в общей сложности встречались между собой 31 раз. Баланс таков: 14 побед французов, 7 ничьих и 10 побед Германии, которая какое-то время испытывала проблемы с этим соперником.

Die Mannschaft с удовольствием обыграл Tri-color в последний раз в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Тогда немцы обыграли своего соперника 1:0 и вышли в финал. На этом этапе эти команды встретились два года спустя во время Евро-2016. Французы взяли реванш и выиграли 2:0.

Кадровая ситуация

Во французской команде почти все готовятся к первому матчу на Евро-2020. Только Курт Зума имеет проблемы со здоровьем.

Из-за проблем с коленом Йонас Хофманн будет отсутствовать в немецкой команде. Леон Горецка, вероятно, также не сыграет. Полузащитник «Баварии» уже несколько дней тренируется на полную, но Лев, скорее всего, не станет рисковать.

Предварительные составы

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба, Рабьо, Гризманн — Бензема, Мбаппе

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс — Хавертц, Мюллер, Гнабри.

Арбитры

Главный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Лайнсмены — Хуан Юсте и Роберто Алонсо (оба Испания).

Видеопомощик арбитра (VAR) — Хуан Мартинес, ему будут ассистировать Хосе Санчес, Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес (все Испания).

Мнение БК Париматч

Победа Франции – 2.70

Ничья – 3.20

Победа Германии – 2.90