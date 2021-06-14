Технологии

Xiaomi представила технологию зарядки 200 Вт

Однако это не очень хорошее решение для самого аккумулятора

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Xiaomi официально представила свою новую технологию быстрой зарядки. Зарядное устройство использует мощность 200 Вт для пополнения заряда аккумулятора. Однако это не очень хорошее решение для самого аккумулятора.

Xiaomi официально представила технологию HyperCharge, которая использует 200 Вт мощности для зарядки мобильного устройства. Для полной зарядки смартфона с аккумулятором на 4000 мАч потребуется около 480 секунд. Батарея заряжается от 0 до 50% за три минуты. В случае беспроводной зарядки технология Xiaomi восполнит запас энергии до 100% за 15 минут, пишет УРА-Информ.

Xiaomi создала специальную модификацию смартфона Mi 11, чтобы представить возможности своей технологии — коммерческой версии пока не существует.

Однако у HyperCharge есть и недостатки: самый большой из них — это повышение температуры устройства во время зарядки. При полном цикле зарядки и разрядки вашего устройства с использованием технологии HyperCharge пользователь может рассчитывать примерно на 2 года автономной работы. По прошествии длительного времени аккумулятор разрядится и станет непригодным для использования.

HyperCharge снижает емкость аккумулятора до 80% от исходного значения после 800 зарядок. Это лучше, чем стандартное снижение после 500 циклов.

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