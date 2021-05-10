Политика

Нацизм в Европе начинался с «русофобии»: Путин запугал соседей

Многое из идеологии нацистов, как считает глава Кремля, вновь пытаются поставить на вооружение

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На параде, который прошел вчера в честь Дня победы, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что нацизм в Европе начинался с «русофобии». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Кремля.

«Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», — отметил Путин.

Многое из идеологии нацистов, как считает глава Кремля, вновь пытаются поставить на вооружение.

«И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что первый президент украинского государства, а также глава украинской делегации в Тресторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинские политики поддерживают то, что в Российской Федерации придумывают об Украине.

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