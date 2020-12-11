Пандемия не скосила спортсмена: Хэмилтон будет выступать за Mercedes на Формуле-1

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В FIA, Формуле 1 и в Mercedes сделали официальное заявление, что свежий тест на коронавирусную болезнь нового типа у Льюиса Хэмилтона оказался отрицательным. Об этом пишет УРА-Информ.

Спортсмен был десять дней на карантине в Бахрейне. После чего гонщик спокойно смог уехать из страны в соответствии с правилами Управления здравоохранения.

Отмечается, что после разрешения властей Хэмилтон прибыл в Абу-Даби. Там он сдал еще один тест, который также был отрицательным.

После отрицательных тестов в Бахрейне и Абу-Даби Хэмилтон получит доступ в паддок.

Ранее стало известно, что Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в сезоне 2021 г. В среду утром было подтверждено, что немец подписал контракт с Haas. Таким образом, у 21-летний гонщик продолжает идти стопами своего отца.