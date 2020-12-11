Поддельное масло: АМКУ оштрафовал 6 молочных компаний

Время чтения: 1 Минут, 11 Секунд

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал шесть предприятий, которые производят молочную продукцию за использование маркировки «сливочное масло» и «сыр» на продуктах, которые не являются таковыми. Они были сделаны из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба комитета, передает УРА-Информ.

«С точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться «маслом» или «сыром», – подчеркнули в АМКУ.

Штраф выплатят следующие компании, которые обманывали своих потребителей:

Староконстантиновский молочный завод, который находится в Хмельницкой области должен заплатить 84,9 млн грн.

Деражнянский молочный завод выплатит 9,5 млн грн штрафа.

Компания Вивальди Д, которая базируется в Днепропетровской области выплатит 6,9 млн грн штрафа.

Компания Интер-мол заплатит за вранье 4 млн грн.

Компания ОМПК Славия, находящаяся в Сумской области заплатит государству 3,5 млн грн

Компания Ива-арт в Ивано-Франковской области выплатит 2,8 млн грн

Также в АМКУ отметили, что компания Интер-мол была оштрафована не первый раз за недобросовестное производство товара.

В общем счете в 2020 году антимонопольный комитет Украины выписал штрафов недобросовестным производителям молочной продукции на сумму 140 млн грн.

Ранее стало известно, что украинское правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроекты, которыми предусмотрено создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции по защите прав потребителей на территории страны. В ее обязанности будет входить проверка и экономическое обоснование тарифов.