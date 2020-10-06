12:30 06.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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16 тысяч потерянных случаев коронавируса: все из-за ошибки в Excel

Соответствующий орган не смог добавить 16 000 случаев коронавируса в свою национальную систему мониторинга и отслеживания заболеваний Великобритании - все из-за ошибки Excel.

16 тысяч потерянных случаев коронавируса: все из-за ошибки в Excel

Великобритания не смогла добавить почти 16 000 случаев коронавируса в свою национальную базу данных. Все это из-за проблемы с работой Excel. Об этом случае сообщили ряд СМИ, такие как The Guardian, Sky News и The Daily Mail. Ошибка в Excel должна была возникнуть, когда электронная таблица, используемая для отслеживания активных случаев коронавируса, достигла максимального размера файла и не была обновлена.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Государственное агентство Public Health England, которое помогает контролировать пандемию в Великобритании, заявило, что из-за ошибки было пропущено около 15 841 случая, но не рассказало, что вызвало этот недостаток. Однако предварительные результаты указывают на то, что речь идет о превышении максимального размера выбранных файлов. Официальный представитель правительства не подтвердил и не опроверг всю ситуацию.

Согласно сообщениям The Guardian и Sky News, ошибка Excel произошла, когда PHE попытался сопоставить данные из нескольких источников в формат файла CSV.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировали почти 4500 новых случаев COVID-19.


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