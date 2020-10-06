COVID-19 в Украине: снова более 4000 новых больных

Так за предыдущие сутки, пятого октября, в Украине было зафиксировано 4348 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на протяжении уже нескольких дней в Украине фиксируется более 4000 случаев заражения. Исключением был только понедельник, когда после выходных всегда меньше новых больных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области. Там 487 новых пациентов с COVID-19. В Киеве – 355 новых больных. Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. В общей сложности с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 244 584 человека.

103 401 пациент уже победил болезнь, в том числе и 2 149 за последние 24 часа. Количество смертельных случаев перевалило за 4500 - 4 520 пациентов умерло, в том числе 90 за последние сутки.

126 663 человек продолжает болеть, это на 2 109 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что зараженного на COVID-19 Дональда Трампа выписали из больницы.