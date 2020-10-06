09:23 06.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246880:labazovych

COVID-19 в Украине: снова более 4000 новых больных

COVID-19 в Украине продолжает прогрессировать. За очередные сутки в Украине зафиксировано снова более 4000 новых больных на коронавирусную инфекцию.

COVID-19 в Украине: снова более 4000 новых больных

Так за предыдущие сутки, пятого октября, в Украине было зафиксировано 4348 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на протяжении уже нескольких дней в Украине фиксируется более 4000 случаев заражения. Исключением был только понедельник, когда после выходных всегда меньше новых больных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области. Там 487 новых пациентов с COVID-19. В Киеве – 355 новых больных. Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. В общей сложности с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 244 584 человека.

103 401 пациент уже победил болезнь, в том числе и 2 149 за последние 24 часа. Количество смертельных случаев перевалило за 4500 - 4 520 пациентов умерло, в том числе 90 за последние сутки.

126 663 человек продолжает болеть, это на 2 109 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что зараженного на COVID-19 Дональда Трампа выписали из больницы.


Поделиться

Читайте также:
 
Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан Трампа выписали из больницы: не бойтесь коронавируса Боевики продолжают стрелять: ситуация на Донбассе на 6 октября Курс доллара нестабилен: эксперт рассказал, что делать украинцам
Проишествия
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив