Xiaomi представила прозрачный телевизор

Mi TV Lux OLED Transparent Edition - это телевизор, который выглядит как гладкая стеклянная пластина. Когда пользователь не смотрим ТВ, он может отображать графику, которая кажется парящей в воздухе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на News Tech.

В основе всего, вероятно, лежит 55-дюймовый прозрачный дисплей LG 55EW5TF-A. OLED от Xiaomi имеет ту же частоту обновления 120 Гц, глубину цвета 10 бит и время отклика 1 мс.

Цена устройства была установлена ​​на уровне 49 999 юаней. В пересчете на доллары получается 7200 долларов. Mi TV Lux OLED Transparent Edition поступит в продажу 16 августа. К сожалению, изначально он будет доступен только в Китае. То есть официально пользователи Украины и других стран Европы не смогут его заказать. Однако если такой телевизор очень вам понравится, что без проблем можно будет его заказать прямо из Китая.

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