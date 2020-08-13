15:26 13.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Xiaomi представила прозрачный телевизор

В рамках празднования 10-летия бренда китайский производитель Xiaomi представил оригинальный телевизор.

Xiaomi представила прозрачный телевизор

Mi TV Lux OLED Transparent Edition - это телевизор, который выглядит как гладкая стеклянная пластина. Когда пользователь не смотрим ТВ, он может отображать графику, которая кажется парящей в воздухе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на News Tech.

В основе всего, вероятно, лежит 55-дюймовый прозрачный дисплей LG 55EW5TF-A. OLED от Xiaomi имеет ту же частоту обновления 120 Гц, глубину цвета 10 бит и время отклика 1 мс.

Цена устройства была установлена ​​на уровне 49 999 юаней. В пересчете на доллары получается 7200 долларов. Mi TV Lux OLED Transparent Edition поступит в продажу 16 августа. К сожалению, изначально он будет доступен только в Китае. То есть официально пользователи Украины и других стран Европы не смогут его заказать. Однако если такой телевизор очень вам понравится, что без проблем можно будет его заказать прямо из Китая.

Ранее мы сообщали, что Facebook запустил конкурента TikTok.


  
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