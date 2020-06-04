Проблемы с режимом "инкогнито" в Chrome: действительно ли он такой надежный

Google был предъявлен иск на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей, использующих режим "инкогнито" в веб-браузере.
Американские СМИ сообщают, что в суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, был подан иск. В своем содержании заявители прежде всего указывают на нарушение компанией из Mountain View федерального закона о прослушивании телефонных разговоров, собирая информацию о пользователях с использованием режима "инкогнито", который долженВ защитить от таких действий.
Об этом пишет УРА-Информ.
В содержании жалобы можно найти обвинение в том, что данные получены службами Google Analytics, Менеджером рекламы Google и подключаемыми модулями, независимо от того, нажимает ли зритель на объявление или нет. По словам заявителей, собранная таким образом информация используется Google для получения знаний о знакомствах, хобби, любимой еде, привычках, а также о потенциально неловких вещах, которые люди ищут в Интернете.
В содержании иска можно прочитать, что у пользователей могут быть законные ожидания, что они не будут отслеживаться в режиме инкогнито, который они специально разрешают
В свою очередь Google четко указывает, что каждый раз, когда пользователь открывает новую вкладку "инкогнито", ему сообщают, что сайты в этом режиме могут собирать некоторую информацию о том, что пользователи делают в Интернете.
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