Проблемы с режимом "инкогнито" в Chrome: действительно ли он такой надежный

Американские СМИ сообщают, что в суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, был подан иск. В своем содержании заявители прежде всего указывают на нарушение компанией из Mountain View федерального закона о прослушивании телефонных разговоров, собирая информацию о пользователях с использованием режима "инкогнито", который долженВ защитить от таких действий.

Об этом пишет УРА-Информ.

В содержании жалобы можно найти обвинение в том, что данные получены службами Google Analytics, Менеджером рекламы Google и подключаемыми модулями, независимо от того, нажимает ли зритель на объявление или нет. По словам заявителей, собранная таким образом информация используется Google для получения знаний о знакомствах, хобби, любимой еде, привычках, а также о потенциально неловких вещах, которые люди ищут в Интернете.

В содержании иска можно прочитать, что у пользователей могут быть законные ожидания, что они не будут отслеживаться в режиме инкогнито, который они специально разрешают

В свою очередь Google четко указывает, что каждый раз, когда пользователь открывает новую вкладку "инкогнито", ему сообщают, что сайты в этом режиме могут собирать некоторую информацию о том, что пользователи делают в Интернете.

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