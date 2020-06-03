Microsoft подтвердила проблему с Windows 10: что нужно знать

Обновление было выпущено в конце мая этого года и содержит небольшие, но полезные исправления для Windows 10. Среди них были такие новости, как возможность переустановки Windows из облака или улучшения, связанные с проводником файлов. Однако пользователи начали сообщать о проблемах с новым обновлением.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TechNews.

Неизвестно, насколько велики проблемы, но в основном эти проблемы с установкой майских патчей. Каждый из пострадавших видит соответствующие загрузки в системе, но не может их скачать. Microsoft уже знает обо всем этом и работает над решением этих неисправностей. Вероятно, пользователям придется немного подождать, пока инженеры смогут решить эту проблему.

Если у вас возникли такие-же сложности просто откажитесь от обновления и подождите, пока Microsoft все исправит.

Ранее мы сообщали, что приложение, которое скачало более 100 млн человек, собирает пароли и данные, его нужно немедленно удалить.