12:12 03.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Microsoft подтвердила проблему с Windows 10: что нужно знать

Microsoft выпустила обновление за май 2020 года, но оказалось, что оно недоступно для многих пользователей. Каждый пользователь может увидеть уведомление, но не может загрузить новое программное обеспечение.

Microsoft подтвердила проблему с Windows 10: что нужно знать

Обновление было выпущено в конце мая этого года и содержит небольшие, но полезные исправления для Windows 10. Среди них были такие новости, как возможность переустановки Windows из облака или улучшения, связанные с проводником файлов. Однако пользователи начали сообщать о проблемах с новым обновлением.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TechNews.

Неизвестно, насколько велики проблемы, но в основном эти проблемы с установкой майских патчей. Каждый из пострадавших видит соответствующие загрузки в системе, но не может их скачать. Microsoft уже знает обо всем этом и работает над решением этих неисправностей. Вероятно, пользователям придется немного подождать, пока инженеры смогут решить эту проблему.

Если у вас возникли такие-же сложности просто откажитесь от обновления и подождите, пока Microsoft все исправит.

Ранее мы сообщали, что приложение, которое скачало более 100 млн человек, собирает пароли и данные, его нужно немедленно удалить.


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