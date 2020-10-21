Коронавирус в Украине за последние сутки побил уже 2 антирекорда

Министр отметил, что за последние сутки коронавирусной инфекцией нового поколения заразился 6719 человек. Также было зарегистрировано 141 смерть в результате страшной недуги.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 315 826 случаев заражения COVID-19.

Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлой неделе. Тогда за сутки заболело более 6,4 тысяч людей.

Ранее стало известно, что в УЗ заявили, что ограничения в работе поездов и пассажирских перевозок являются нецелесообразными.