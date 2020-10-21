10:25 21.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине за последние сутки побил уже 2 антирекорда

Последние сутки для Украины прошли отнюдь не радостно. Коронавирус побил сразу два антирекорда: по количеству новых зараженных и погибших. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, который сообщил данные во время брифинга.

Коронавирус в Украине за последние сутки побил уже 2 антирекорда

Министр отметил, что за последние сутки коронавирусной инфекцией нового поколения заразился 6719 человек. Также было зарегистрировано 141 смерть в результате страшной недуги.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 315 826 случаев заражения COVID-19.

Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлой неделе. Тогда за сутки заболело более 6,4 тысяч людей.

Ранее стало известно, что в УЗ заявили, что ограничения в работе поездов и пассажирских перевозок являются нецелесообразными.


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