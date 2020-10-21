Коронавирус в Украине за последние сутки побил уже 2 антирекорда

Последние сутки для Украины прошли отнюдь не радостно. Коронавирус побил сразу два антирекорда: по количеству новых зараженных и погибших. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, который сообщил данные во время брифинга.
Министр отметил, что за последние сутки коронавирусной инфекцией нового поколения заразился 6719 человек. Также было зарегистрировано 141 смерть в результате страшной недуги.
С начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 315 826 случаев заражения COVID-19.
Предыдущий антирекорд Украина установила на прошлой неделе. Тогда за сутки заболело более 6,4 тысяч людей.
Ранее стало известно, что в УЗ заявили, что ограничения в работе поездов и пассажирских перевозок являются нецелесообразными.
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