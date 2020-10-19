УЗ протестует из-за карантина: 70 затрат упадут на плечи компании

В УЗ заявили, что ограничения в работе поездов и пассажирских перевозок являются нецелесообразными. Об этом заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина руководитель филиала Пассажирская компания АО Укрзализныци Александр Перцовский, передает УРА-Информ.
Представитель железнодорожной компании отметил, что ограничительные карантинные меры не смогут защитить ни жизнь и здоровье украинцев, ни экономику страны.
В компании не видят положительных перспектив относительно ограничения железнодорожных сообщений.
"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой - бесконтрольными маршрутками - ж/д транспорт наиболее контролируемый", - подчеркнул Перцовский.
В конце он добавил, что если правительство отменит рейсы, то 70% денежных затрат будут сброшены на плечи компании.
Как сообщалось ранее, служба безопасности Украины обнаружила закупку "Укрзализныцей" некачественных запчастей,В а именно - чугунных тормозных колодок. Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и СБУ.
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