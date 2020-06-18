Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается: народ ждет усиления карантина

Также чиновник отметил, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантинные ограничения, которые до сих пор действуют в Украине, придется резко ужесточить.

"График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - резюмировал Ляшко.

В ведомстве добавили, что существует и большая вероятность, что Украина сможет пройти лето без карантина.

"Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - сказал Ляшко.

Как ранее писал УРА-Информ, на данный момент количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Украине приближается к отметке 1000. Если бы в стране не ввели карантин, это число было бы немного большим.