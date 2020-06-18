Шокирующая статистика: сколько украинцев могло бы умереть без введения карантина

На данный момент количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Украине приближается к отметке 1000. Если бы в стране не ввели карантин, это число было бы немного большим.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга рассказал, что по различным подсчетам если бы страна не закрылась на карантин в марте до конца 2020 года в Украине было бы 145 000 летальных случаев от COVID-19. Ляшко отметил, что МОЗ вместе с Киевской школой экономики просчитал 81 сценарий возможного распространения коронавируса в Украине.
"По "черному" сценарию, если бы мы в марте не ввели карантин, то к концу этого года имели по самому неоптимистичному сценарию, без карантинных мероприятий 145 тыс. умерших на территории страны", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Цензор.
По мнению главного санитарного врача, введение карантина было правильным решением. Ели бы он не был введен, то уже в конце апреля после праздников в Украине не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии. Он добавил, что Украина не сумела бы справиться с потоком больных.
Напомним, что по последним данным на утро 18 июня в Украине зафиксировано 966 летальных случаев от COVID-19.