11:09 18.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шокирующая статистика: сколько украинцев могло бы умереть без введения карантина

На данный момент количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Украине приближается к отметке 1000. Если бы в стране не ввели карантин, это число было бы немного большим.

Шокирующая статистика: сколько украинцев могло бы умереть без введения карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга рассказал, что по различным подсчетам если бы страна не закрылась на карантин в марте до конца 2020 года в Украине было бы 145 000 летальных случаев от COVID-19. Ляшко отметил, что МОЗ вместе с Киевской школой экономики просчитал 81 сценарий возможного распространения коронавируса в Украине.

"По "черному" сценарию, если бы мы в марте не ввели карантин, то к концу этого года имели по самому неоптимистичному сценарию, без карантинных мероприятий 145 тыс. умерших на территории страны", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

По мнению главного санитарного врача, введение карантина было правильным решением. Ели бы он не был введен, то уже в конце апреля после праздников в Украине не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии. Он добавил, что Украина не сумела бы справиться с потоком больных.

Напомним, что по последним данным на утро 18 июня в Украине зафиксировано 966 летальных случаев от COVID-19.


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