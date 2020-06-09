13:11 09.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Поможет ли жара в борьбе с коронавирусом: мнение эксперта

Похоже, что в Украину все-таки пришло лето. Многие надеялись, что жаркая погода поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако действительно ли это так...

Поможет ли жара в борьбе с коронавирусом: мнение эксперта

Семейный врач Артем КардашВ поделился своим мнением по поводу того, действительно ли жаркая погода поможет снизить уровень заболеваемости на коронавирусную инфекцию.

"Пока побеждает коронавирус. Он очень мало изучен на данный момент. Мы надеялись, что он отступит, как другие вирусные болезни — грипп, корь, краснуха и так далее, которые не переносят ультрафиолетовых лучей. Но коронавирус пока не отступает. Хотя он немного уменьшился благодаря карантину", - цитирует врача УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

При этом эксперт считает, что летом придут и другие болезни, которые стандартны для этого периода времени. Он отметил, что в первую очередь речь идет о кишечных инфекциях бактериального или вирусного генеза, которые появляются с неправильным употреблением овощей и фруктов. Однако он добавил, что это все стандартно.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ все еще заявляют, что ситуация с коронавирусом опасная.


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