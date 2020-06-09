ВОЗ предупреждает: ситуация в мире с коронавирусом ухудшается

В воскресенье было зарегистрировано более 136 тысяч новых случаев по всему миру. Новые случаи заболевания коронавирусом, "самые значительные за один день" с начала пандемии, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на онлайн-пресс-конференции в Женеве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Несмотря на то, что пандемия продолжается уже более шести месяцев, ни для одной страны не время выходить из-под контроля", - отметил он. "Хотя ситуация в Европе улучшается, в мире она ухудшается", - добавил он.

Он уточнил, что более 75 процентов новых случаев, зарегистрированных в воскресенье, касались 10 стран, в основном на американском континенте и в Южной Азии.

Тедрос также сказал, что в странах, где ситуация улучшается, "самой большой угрозой в настоящее время является медлительность", добавив, что "большинство людей в мире по-прежнему подвержены инфекции".

Ранее мы сообщали, что еще одна страна полностью победила коронавирус.