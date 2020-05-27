15:28 27.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Конопля как средство борьбы с коронавирусом: новое открытие ученых

Канадские ученые предполагают, что каннабис может защитить от коронавируса. Это связано с результатами исследований для лечения рака и болезни Крона.

Конопля как средство борьбы с коронавирусом: новое открытие ученых

В поисках вакцины против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 ученые выбирают как общие, так и новые пути. Уже проверялись известные препараты, такие как ремдесивир, который был разработан для борьбы с вирусом Эбола. Первые клинические испытания вакцины SARS-CoV-2, основанные на достижениях иммунотерапии рака, проводятся в Германии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

В настоящее время из Канады поступают новости о том, что некоторые вещества на основе каннабиса В могут повышать устойчивость клеток человека к коронавирусу. Если результаты их тестов будут подтверждены, конопля в этом случае будет работать так же, как никотин. Однако это еще не подтверждено другими группами ученых.

В электронном письме доктора Игоря Ковальчука, профессора биологических наук из Университета Летбридж в Канаде, Альберта, было сообщение о том, что возможное "воздействие каннабиса на коронавирус связано с исследованиями их воздействия на артрит, Болезнь Крона, рак и другие заболевания".

Ранее мы сообщали, что начались испытания вакцины против коронавируса.


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