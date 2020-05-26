Вакцина против коронавируса: обнадеживающая информация

На первом этапе исследования в Мельбурне вакцина будет введена 131 добровольцу. Если в течение примерно двух месяцев вещество заставит субъекты вырабатывать соответствующие антитела и не вызовет значительные побочные эффекты, вакцина войдет во вторую фазу исследования, запланированную на июль, для гораздо большей группы людей из многих стран.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Одновременно с исследованием началось производство доз вакцины. Novovax прогнозирует, что в этом году он сможет произвести около 100 миллионов доз, а в следующем году - 1,5 миллиарда.

В начале клинических испытаний австралийский препарат присоединился к еще дюжине других, проходивших испытания на людях. Потенциальные вакцины американской компании Moderna и китайской компании CanSino находятся на самой продвинутой стадии исследования. Оба уже прошли первый этап исследования с "многообещающими результатами".

Ранее мы сообщали, что вторая волна коронавируса будет хуже первой.