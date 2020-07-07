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Порошенко обвиняют в том, что он поздравлял Путина с днем России: что известно

Вчера вечером в эфире программы "Свобода слова" состоялась весьма интересная перепалка между пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом от "Слуги Народа" Ириной Верещук.

Порошенко обвиняют в том, что он поздравлял Путина с днем России: что известно

Депутат от президентской фракции обвинила бывшего президента в том, что тот в 2014 году поздравил главу Владимира Путина с днем ​​России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года – ред.) поздравлял с днем ​​России (Путина - ред.), когда уже был Славянск, Краматорск и так далее", - заявила Верещук.

Порошенко заявил, что народный депутат лжет, на что представительница "Слуги Народа" отметила, что она абсолютно уверенна в этой информации и ее легко проверить.

После перерыва в программе Порошенко нашел на сайте президента информацию о том, что "Порошенко выразил решительный протест Путину через танки". В тоже время на сайте Кремля была следующая информация за 12 июня 2014 года - "Порошенко поздравил Путина с днем ​​России". Верещук в то же время сообщила, что она эту информацию нашла "во многих источниках".

Ранее мы отмечали, что Украина не исключает нападения Российской Федерации со стороны Крымского полуострова.


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