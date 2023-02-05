Происшествия

ВВС США сбили китайский разведывательный шар у побережья Каролины (видео)

Ирина

Китайский воздушный шар-шпион несколько дней летал над США. Американские военные дождались, пока шар выйдет в море, и сбили его ракетой.

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Об этой информации сообщил Еuro weeklynews , передает Ura-inform.

В субботу, 4 февраля ВВС США сбили китайский воздушный шар-шпион, после того, как он пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.

«Сегодня днем по указанию президента Байдена истребители США, предписанные Северному командованию США, успешно сбили высотный аэростат наблюдения, запущенный Китайской Народной Республикой и принадлежавший ей», – заявили в Пентагоне.

Сделали это над Атлантическим океаном, сейчас в территориальных водах США идет операция по сбору обломков воздушного шара размером с три школьных автобуса.

В Пекине ранее признали, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там утверждали, что это просто метеорологический зонд, который сбился с курса. В то же время, в Пентагоне отвергали подобное утверждение и подчеркивают, что это разведывательный корабль.

Напомним, ранее сообщалось, в Пентагоне обнаружили второй китайский воздушный шар-шпион (видео)

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