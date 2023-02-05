ВВС США сбили китайский разведывательный шар у побережья Каролины (видео)

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Еuro weeklynews , передает Ura-inform.

В субботу, 4 февраля ВВС США сбили китайский воздушный шар-шпион, после того, как он пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.

«Сегодня днем по указанию президента Байдена истребители США, предписанные Северному командованию США, успешно сбили высотный аэростат наблюдения, запущенный Китайской Народной Республикой и принадлежавший ей», – заявили в Пентагоне.

Сделали это над Атлантическим океаном, сейчас в территориальных водах США идет операция по сбору обломков воздушного шара размером с три школьных автобуса.

В Пекине ранее признали, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там утверждали, что это просто метеорологический зонд, который сбился с курса. В то же время, в Пентагоне отвергали подобное утверждение и подчеркивают, что это разведывательный корабль.

NOW – U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

Напомним, ранее сообщалось, в Пентагоне обнаружили второй китайский воздушный шар-шпион (видео)