Зеленский заявил, что ситуация на фронте ужесточается: тяжело в Бахмуте, Угледаре и Лимане

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Об этой информации сообщил в “Видеообращении Зеленский”, передает Ura-inform.

По его словам, Россия направляет все больше сил, чтобы сломить украинскую оборону.

«За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на лиманском и других направлениях», – сказал Зеленский.

При этом глава государств подчеркнул, что сейчас, как и в предыдущие дни войны, все решает стойкость украинских защитников.

«Все решает наша стойкость! Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и быстрота всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех защищающих международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство. Сохранить все элементы нашей стойкости – гарантировать победу», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, жителей ещё одного украинского города призвали эвакуироваться: опасность для граждан растет.