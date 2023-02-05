Общество Экономика

В Минобороны разъяснили новый порядок дополнительных выплат военным

Ирина

С 1 февраля 2023 года дополнительное денежное вознаграждение украинским военным по 30 000 грн и по 100 0000 грн будут выплачивать по-новому.

Время чтения: 1 Мин. , 14 Секунд

Об этой информации сообщил АрмияInform , передает Ura-inform.

Замначальника управления соподдержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы Минобороны Олег Рогаль разъяснил, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих после вступления в силу нового порядка выплат.

Он отметил, что выплаты теперь будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Рогаль подчеркнул, что для военных на фронте сумма вознаграждения не изменится — они и дальше будут получать по 100 тысяч гривен. Это же касается семей пленных или пропавших без вести.

Однако с 1 февраля денежное довольствие военнослужащих вырастет в среднем на 50%. То есть, если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — минимальное денежное обеспечение, то с 1 февраля он будет получать минимальное обеспечение более 20 тысяч гривен.

На передовой военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен — 120 тысяч гривен в месяц.

Военнослужащие будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение 30 тыс. гривен, если они проходят службу в подразделении, включенном в состав группировок Сил обороны страны или в резерв Главнокомандующего ВСУ и не находящемся в районе ведения боевых действий, но при условии боевых специальных задач согласно приказам команды подразделений боевых частей.

При этом, вознаграждение не будут выплачивать военным частей и подразделений, которые не входят в состав Сил обороны, или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского сказали, что будут говорить в РФ после войны: прогноз Арахамии.


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