Происшествия

Паники нет – СМИ намекнули, к чему может готовиться Москва (фото)

Родион Власов

Как известно, недавно на территории столицы Российской Федерации разместили специальную военную технику, из-за чего поднялся шум в интернете.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в Москве были размещены средства ПВО «Панцирь-С1». Однако специалисты увидели одну любопытную деталь. Как оказалось, комплексы были размещены таким образом, что в максимальной перспективе защитить именно здание Кремля.

«Паники нет», – шутя в конце добавили представители средств массовой информации, выложив тематическое фото диапазона ПВО.

К сожалению, до сих пор неизвестно, к чему военную технику разместили в РФ. Многие сходятся во мнении о том, что Российская Федерация готовится к одному из худших вариантов, поэтому даже свою столицу намеревается максимально обезопасить.

Напомним, в ГУР Минобороны спрогнозировали дальнейший ход войны: весна и начало лета будут решающими.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной: линия фронта приближается к городу

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время продолжаются тяжелые бои у Кременной Луганской области.

Родион Власов

В Кремле снова вернулись к вопросу применения ядерного оружия: разведка «слила» данные

Британское разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные разведки для Офиса Президента, в которых говорится о тревожной теме.

Родион Власов

Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

На территории Российской Федерации снова отличились достаточно странным поведением, которое зафиксировали в ряде средств массовой информации.

Родион Власов

В РФ у памятников поэтов Украины появляются неожиданные вещи: СМИ показали, что приносят люди (фото)

Как известно, многие люди в Украинском государстве испытывают ненависть ко всем жителям России, однако некоторые из них, как оказалось, чувствуют к украинцам совершенно иное.

Родион Власов

Филатов назвал реальную цифру погибших в Днепре из-за удара РФ: подробности

Мэр областного города Днепр Борис Филатов раскрыл полученную им информацию насчет жертв удара Российской Федерации по дому в населенном пункте.

Родион Власов

Появились первые кадры и видео с места падения вертолёта в Броварах

Сегодня утром, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома, после чего вспыхнул пожар. Во время трагедии дети и сотрудники учреждения находились в детском саду.

Recent Post

Top Category