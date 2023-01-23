Паники нет – СМИ намекнули, к чему может готовиться Москва (фото)

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в Москве были размещены средства ПВО «Панцирь-С1». Однако специалисты увидели одну любопытную деталь. Как оказалось, комплексы были размещены таким образом, что в максимальной перспективе защитить именно здание Кремля.

«Паники нет», – шутя в конце добавили представители средств массовой информации, выложив тематическое фото диапазона ПВО.

К сожалению, до сих пор неизвестно, к чему военную технику разместили в РФ. Многие сходятся во мнении о том, что Российская Федерация готовится к одному из худших вариантов, поэтому даже свою столицу намеревается максимально обезопасить.

Напомним, в ГУР Минобороны спрогнозировали дальнейший ход войны: весна и начало лета будут решающими.